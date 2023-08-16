США заверили, что не обсуждали вступление Киева в НАТО при уступке земель
Белый дом заверил, что не обсуждает принятие Украины в НАТО за отказ от части земель
Вашингтон, 16 августа, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Информация о ведущихся в НАТО дискуссиях о быстром предоставлении членства в альянсе Украине в случае согласия Киева на территориальные уступки России не соответствует действительности, заявил 16 августа координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности администрации США Джон Кирби.
«Это неверная информация», — сказал Кирби в ходе брифинга в Белом доме.
Он также отметил, что в НАТО исходят из будущего членства Украины в альянсе, и напомнил, что такие заявления руководители альянса и стран-членов НАТО делали и на последних саммитах.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина, возможно, могла бы быстрее получить членство в альянсе в случае уступки России части «спорных» территорий, которые считает своими, поскольку такое согласие привело бы к завершению военного конфликта. При этом Йенссен отметил, что решение должны принимать в Киеве.
Представители властей Украины раскритиковали это заявление. В частности, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «триумфом Путина» и заявил, что НАТО следует давать Киеву больше оружия, а не предлагать отдать территории.
В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что идея Йенссена выглядит интересной, но следует учитывать, что «спорными» являются все без исключения территории, в настоящее время контролируемые Киевом. Йенссен через сутки после своего первого заявления, 16 августа, сказал, что его слова были ошибкой.