Вашингтон, 16 августа, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Информация о ведущихся в НАТО дискуссиях о быстром предоставлении членства в альянсе Украине в случае согласия Киева на территориальные уступки России не соответствует действительности, заявил 16 августа координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности администрации США Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это неверная информация», — сказал Кирби в ходе брифинга в Белом доме.

Он также отметил, что в НАТО исходят из будущего членства Украины в альянсе, и напомнил, что такие заявления руководители альянса и стран-членов НАТО делали и на последних саммитах.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина, возможно, могла бы быстрее получить членство в альянсе в случае уступки России части «спорных» территорий, которые считает своими, поскольку такое согласие привело бы к завершению военного конфликта. При этом Йенссен отметил, что решение должны принимать в Киеве.

Представители властей Украины раскритиковали это заявление. В частности, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «триумфом Путина» и заявил, что НАТО следует давать Киеву больше оружия, а не предлагать отдать территории.

В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что идея Йенссена выглядит интересной, но следует учитывать, что «спорными» являются все без исключения территории, в настоящее время контролируемые Киевом. Йенссен через сутки после своего первого заявления, 16 августа, сказал, что его слова были ошибкой.