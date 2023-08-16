Баку, 16 августа, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу над представительницей Китая Тань Чжунъи в полуфинальном матче Кубка мира.

Etery Kublashvili

Первая партия проходила 15 августа, Горячкина обыграла свою соперницу чёрными фигурами. Прошедшая 16 августа вторая партия завершилась вничью, российская шахматистка играла белыми.

В другом полуфинале играли украинская шахматистка Анна Музычук и представительница Болгарии Нургюл Салимова. Они сыграли обе партии вничью, победительница определится по итогам тай-брейка 17 августа.

Кубок мира проходит в Баку с 29 июля по 24 августа, он является отбором к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменами на международных соревнованиях, а также не делать совместные фотографии и не общаться с представителями России и Белоруссии.