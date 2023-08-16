Москва, 16 августа, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Власти США продолжают разработку наступательных боевых рецептур, с учётом трехлетней пандемии коронавируса, считает бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что созданное в июле 2023 года в США Управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования готовит новую пандемию путем осуществления мутаций вирусов.

«Все готовятся к новым пандемиям путем разработки новых видов вакцин, анализа прошедшей пандемии, — сказал Онищенко. — А американцы никогда не сворачивали своих военных наступательных программ. И концепция современной войны с применением биологического оружия отдает предпочтение террористическому применению. То есть такие рецептуры, которые позволяют в конкретном регионе и конкретной стране создать искусственную биологическую ситуацию, которая приведёт к дестабилизации экономики и так далее. Или в виде индивидуального заболевания — поди разберись, как это получилось, естественно он заболел или его заразили».

При этом он подчеркнул, что готовность к пандемическому распространению тех или иных инфекций имеет мало отношения к биологической войне.

«США с учётом трехлетней пандемии коронавируса продолжают разработку наступательных боевых рецептур, а уж каким именно микробом, это другой вопрос. Да они никогда и не прекращали. Вот в чём смысл этого заявления», — уверен Онищенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Кириллова, проекты американского военного ведомства направлены прежде всего на изучение потенциальных агентов биологического оружия — сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций — патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней. Также он считает, что Вашингтон может применить оборонительные биотехнологии в наступательных целях.

Он подчеркнул, что, по предварительной информации, США могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не исключил, что Запад мог размещать биолаборатории на Украине для того, чтобы скрыть разработку биологического оружия.