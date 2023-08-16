Москва, 16 августа, 2023, 19:00 — ИА Регнум. К нынешним изменениям в экологии и к потеплению нужно приспособиться, заявил 16 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нужно, конечно, думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям», — сказал он.

Президент добавил, что экологические изменения необходимо учитывать в текущей жизни, в том числе при строительных планах и при ремонтных работах.

Как передавало ИА Регнум, в телеграмме участникам и организаторам Невского международного экологического конгресса, который состоялся в мае 2023 года, Путин назвал экологическую безопасность одним из национальных приоритетов.

А в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент предложил создать в ЕАЭС климатический и экологический клуб. В его задачи должна входить реализация совместных научных исследований и разработок, внедрение зелёных технологий и многое другое.

В январе 2023 года на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачёвым премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости держать на контроле вопросы экологии и борьбы с изменением климата.