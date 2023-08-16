Махачкала, 16 августа, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Мать девочки, которая вышла на карниз квартиры на девятом этаже в Каспийске, отдыхала в это время в ночном клубе. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба дагестанского управления Следственного комитета РФ.

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Отмечается, что 14 августа около 2:30 26-летняя женщина, уложив спать четырёхлетнюю дочь, уехала со своей сестрой в Махачкалу в ночной клуб.

Примерно в 5:00 девочка проснулась и, не обнаружив мать в доме, забралась на открытое окно квартиры, расположенной на девятом этаже, и вышла на наружный подоконник, на котором пробыла около получаса. Ребёнка спасли соседи и прибывшие сотрудники правоохранительных органов.

В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

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Как сообщало ИА Регнум, в квартире находилось трое детей без родителей, в отношении которых уже начата проверка.

Ранее в беседе с ИА Регнум семейный психолог, мать, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова рассказала, как обезопасить детей от опасных ситуаций и столь частых в последнее время падений из окон. Она напомнила, что строгое наблюдение за маленькими детьми требуется минимум до семи-восьми лет. При этом всем родителям детей до восьми лет необходимо на окна устанавливать специальные ограничители, чтобы избежать случаев выпадения ребёнка из окна. Бочкова рассказала, что магазины предлагают большой их ассортимент в разной комплектации и на любой кошелёк.