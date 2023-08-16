Москва, 16 августа, 2023, 18:50 — ИА Регнум. На станции железной дороги «Рудня» в Смоленской области охранники вызвали полицию из-за подозрительного автомобиля с торчащими из багажника проводами, сообщил 16 августа источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Как стало известно, сотрудники охраны заметили стоящий под мостом неподалёку от станции автомобиль. Из багажника торчал синий провод. Проявив бдительность, сотрудники вызвали на место правоохранителей, которые, проведя проверку и оперативно найдя собственника авто, выяснили, что опасности нет.

Владелец подозрительной машины рассказал полиции, что 15 августа приехал с супругой собирать грибы в лесу на станции «Рудня», автомобиль решил припарковать под мостом, чтобы транспортное средство не нагревалось на солнце. Объяснение нашлось и проводам в багажнике. Оказалось, что, используя синий провод, автолюбитель «починил» сломанный замок багажника.

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