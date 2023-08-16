Москва, 16 августа, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Почти 45 тысяч москвичей сражаются в зоне спецоперации (СВО), сообщил 16 августа мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, по частичной мобилизации на фронт отправились около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев тоже ушло уже около 20 тысяч.

«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва — это ещё и военный город, но я думаю, что не менее 5 тыс. То есть 45 тыс. москвичей сегодня воюют в зоне СВО», — сказал мэр.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин заявлял, что жители столицы в большинстве своём отнеслись с пониманием к проведению специальной военной операции на Украине. По его словам, многие думали, что СВО расколет общество, однако этого не произошло. Напротив, как утверждает столичный градоначальник, произошел политический консенсус, и подавляющее большинство граждан РФ и москвичей с пониманием отнеслись к тем задачам, которые стоят перед военной операцией.

Как ранее заявлял заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, с начала 2023 года на службу по контракту в ВС России принято более 231 тыс. человек. Он также отметил, что в России удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции и это даёт свои результаты.

Как писало ИА Регнум, 3 апреля в Москве открылся пункт отбора на военную службу по контракту. Обращаться в этот пункт могут граждане России, желающие поступить на военную службу по контракту. Также заявления принимаются и от иностранных граждан. Возможно трудоустройство и для гражданских специалистов, даже если их профессии не связаны напрямую с боевыми действиями.