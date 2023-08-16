Собянин сообщил, что в зоне СВО сражаются 45 тысяч москвичей
Москва, 16 августа, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Почти 45 тысяч москвичей сражаются в зоне спецоперации (СВО), сообщил 16 августа мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов».
По его словам, по частичной мобилизации на фронт отправились около 20 тысяч человек, контрактников и добровольцев тоже ушло уже около 20 тысяч.
«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва — это ещё и военный город, но я думаю, что не менее 5 тыс. То есть 45 тыс. москвичей сегодня воюют в зоне СВО», — сказал мэр.
Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин заявлял, что жители столицы в большинстве своём отнеслись с пониманием к проведению специальной военной операции на Украине. По его словам, многие думали, что СВО расколет общество, однако этого не произошло. Напротив, как утверждает столичный градоначальник, произошел политический консенсус, и подавляющее большинство граждан РФ и москвичей с пониманием отнеслись к тем задачам, которые стоят перед военной операцией.
Как ранее заявлял заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, с начала 2023 года на службу по контракту в ВС России принято более 231 тыс. человек. Он также отметил, что в России удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции и это даёт свои результаты.
Как писало ИА Регнум, 3 апреля в Москве открылся пункт отбора на военную службу по контракту. Обращаться в этот пункт могут граждане России, желающие поступить на военную службу по контракту. Также заявления принимаются и от иностранных граждан. Возможно трудоустройство и для гражданских специалистов, даже если их профессии не связаны напрямую с боевыми действиями.