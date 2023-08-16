Москва, 16 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Певец и композитор Глеб Матвейчук на своей странице в соцсети рассказал о самочувствии после сообщений СМИ о его госпитализации в тяжёлом состоянии.

Антон Новодережкин/ТАСС Глеб Матвейчук

«Официально: сейчас со мной действительно всё в порядке. Я восстанавливаюсь в Абхазии с малышами. Пью таблетки на завтрак, обед и ужин», — написал Матвейчук, добавив, что самое страшное уже позади.

К публикации певец приложил снимки своих детей, которые бегают по пляжу и купаются в море.

Ранее в СМИ появилась информация, что 42-летнего артиста экстренно госпитализировали в больницу из-за ухудшения самочувствия на фоне воспаления, которое возникло после удаления зуба мудрости. Отмечалось, если бы Матвейчук обратился к медикам позже, все могло бы закончиться плачевно.

Как сообщал представитель артиста, ему провели экстренную операцию и удалили обильные нагноения во верхнечелюстной пазухе.

Как передавало ИА Регнум, ранее советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации. Она рассказала, что 9 августа случайно упала в больнице. Позднее она указала, что хорошо себя чувствует и даже готова спеть, однако пока находится на обследовании в больнице.