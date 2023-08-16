Москва, 16 августа, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Специалисты фонда «Защитники Отечества», созданного для помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов, в рамках форума «Армия-2023» получили от ветеранов более 3000 обращений по переобучению и трудоустройству, более чем в 2000 случаев необходимые решения найдены, сообщили 16 августа в пресс-службе фонда.

gosfondveteranov. gov.ru

«Наиболее популярными направлениями подготовки стали технические специальности, в том числе IT, юридическое, экономическое и медицинское образование, гуманитарные науки, в том числе психология и педагогика», — сказано в сообщении в Telegram-канале фонда.

Важно определить перечень возможностей для каждого ветерана, подбирать интересные и престижные вакансии и чётко предусмотреть путь получения необходимых для той или иной работы навыков, отметила глава фонда.

gosfondveteranov. gov.ru

Предполагается, что сотрудники фонда в регионах будут проводить профориентационные мероприятия, в ходе которых кадровые службы предприятий представят свои вакансии, а вузы — программы для получения необходимых навыков, отметили также в пресс-службе.

«Защитники Отечества заслуживают уважения и почёта. Поэтому для них необходимо предусматривать вакансии не только по рабочим профессиям, но и в руководящем составе. Люди, которые с управленческими задачами справятся, в ветеранском сообществе есть», — добавила Цивилёва.

gosfondveteranov. gov.ru Анна Цивилева

Ранее представители фонда сообщили, что за первый месяц работы приняли более 60 тысяч обращений. С 1 июня филиалы фонда работают во всех регионах России. Обращения чаще всего касаются оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании и трудоустройстве.

В августе 2023 года филиал фонда в Сахалинской области посетил первый замглавы администрации президента России и председатель наблюдательного совета «Защитников Отечества» Сергей Кириенко. Сотрудники филиала рассказали о формах сопровождения ветеранов — от юридической помощи до психологической поддержки.