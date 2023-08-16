Чита, 16 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Статью о дискредитации Вооружённых сил (ВС) России могут переквалифицировать на другую одному из обвиняемых в избиении участника спецоперации (СВО) Михаила Таскина в Забайкалье. Об этом 16 марта корреспонденту ИА Регнум заявил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

Кадр из видео Михаил Таскин

Он рассказал, что прочитали материал ИА Регнум про Таскина и о том, что произошло в кафе в Нерчинско-Заводском районе. Марков пообещал принять к сведению публикацию, добавив, что на данный момент обвинение предъявлено в первоначальной редакции и до суда может дойти немного в другой редакции.

«Сейчас говорить о том, какова будет квалификация действий каждого из обвиняемых перед отправлением уголовного дела в суд, рано», — уточнил он.

Сейчас следователи, по его словам, допрашивают всех участников инцидента, собирают доказательства, проводят очные ставки для того, чтобы выяснить, какова ситуация была с точки зрения действий каждого из участников конфликта.

Вместе с тем уточнил он, третьего задержанного за избиение Таскина Ивана Зырянова точно отправят СИЗО в Читу, так как он изначально сбежал от правосудия и не сдался полицейским. Также он добавил, что между Михаилом Таскиным и участниками его избиения может быть проведена очная ставка.

«По поводу очной ставки Зырянова и Таскина — это как решит следователь. Она будет проведена, если будут противоречия в показаниях. Необязательно очная ставка будет именно у Зырянова и Таскина, она может быть проведена и с другими участниками процесса», — уточнил Марков.

Резонансный инцидент с участником СВО произошёл 5 августа в селе Нерчинский Завод. Сообщалось, что там был избит инвалид Михаил Таскин, который потерял ногу в ходе спецоперации. Напавшая на него компания сорвала с мужчины награды и повредила его машину.

После этого уголовное дело о причинении вреда здоровью и повреждении имущества объединили с делом о публичной дискредитации российских Вооружённых сил.

Журналистам ИА Регнум удалось установить, что Михаил Таскин был судим по тяжкой статье. В 2019 году он, будучи пьяным, устроил стрельбу в центре города с целью убить трёх человек, за что получил 9 лет колонии. 19 августа 2019 года Таскин пытался расстрелять местных жителей, с которыми повздорил из-за парковочного места. Из материалов дела следует, что потерпевшим чудом удалось выжить.