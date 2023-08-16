Обвиняемому в избиении участника СВО в Забайкалье могут изменить статью
Чита, 16 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Статью о дискредитации Вооружённых сил (ВС) России могут переквалифицировать на другую одному из обвиняемых в избиении участника спецоперации (СВО) Михаила Таскина в Забайкалье. Об этом 16 марта корреспонденту ИА Регнум заявил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.
Он рассказал, что прочитали материал ИА Регнум про Таскина и о том, что произошло в кафе в Нерчинско-Заводском районе. Марков пообещал принять к сведению публикацию, добавив, что на данный момент обвинение предъявлено в первоначальной редакции и до суда может дойти немного в другой редакции.
«Сейчас говорить о том, какова будет квалификация действий каждого из обвиняемых перед отправлением уголовного дела в суд, рано», — уточнил он.
Сейчас следователи, по его словам, допрашивают всех участников инцидента, собирают доказательства, проводят очные ставки для того, чтобы выяснить, какова ситуация была с точки зрения действий каждого из участников конфликта.
Вместе с тем уточнил он, третьего задержанного за избиение Таскина Ивана Зырянова точно отправят СИЗО в Читу, так как он изначально сбежал от правосудия и не сдался полицейским. Также он добавил, что между Михаилом Таскиным и участниками его избиения может быть проведена очная ставка.
«По поводу очной ставки Зырянова и Таскина — это как решит следователь. Она будет проведена, если будут противоречия в показаниях. Необязательно очная ставка будет именно у Зырянова и Таскина, она может быть проведена и с другими участниками процесса», — уточнил Марков.
Резонансный инцидент с участником СВО произошёл 5 августа в селе Нерчинский Завод. Сообщалось, что там был избит инвалид Михаил Таскин, который потерял ногу в ходе спецоперации. Напавшая на него компания сорвала с мужчины награды и повредила его машину.
После этого уголовное дело о причинении вреда здоровью и повреждении имущества объединили с делом о публичной дискредитации российских Вооружённых сил.
Журналистам ИА Регнум удалось установить, что Михаил Таскин был судим по тяжкой статье. В 2019 году он, будучи пьяным, устроил стрельбу в центре города с целью убить трёх человек, за что получил 9 лет колонии. 19 августа 2019 года Таскин пытался расстрелять местных жителей, с которыми повздорил из-за парковочного места. Из материалов дела следует, что потерпевшим чудом удалось выжить.