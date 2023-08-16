Каменск-Уральский, Свердловская область, 16 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Следственный комитет проверяет информацию о незаконном удержании мужчиной ребёнка соседей в своей квартире в Каменске-Уральском, сообщили 16 августа в управлении СК по Свердловской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«В правоохранительные органы города Каменск-Уральского поступило сообщение о том, что в доме на улице Лермонтова местный житель незаконно удерживает у себя в квартире ребёнка своих соседей. В дальнейшем 9-летней девочке при помощи других соседей удалось выбраться, а нетрезвый дебошир оказался задержан», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Жизнь ребёнка вне опасности, отметили в СК. Проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков нарушения ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Следователи опрашивают соседей, также будет выяснено, причинён ли какой-либо вред здоровью ребёнка, добавили представители управления.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года житель города Шахты Ростовской области увёл из магазина к себе домой шестилетнюю девочку. Были начаты поиски, личность злоумышленника удалось установить, на следующий день девочка была найдена в его квартире.