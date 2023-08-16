Москва, 16 августа, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских диверсантов пересечь границу России в Стародубском районе Брянской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что на месте боя были обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

Это свидетельствует о подготовке провокаций на российской территории, уверены в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, в диверсионную группу Украины, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область 16 августа утром, входили шесть боевиков, пятеро из которых были уничтожены.