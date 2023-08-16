Рязань, 16 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Бывший генерал Федеральной службы охраны России (ФСО) Геннадий Лопырев, отбывавший наказание в колонии, умер в больнице в результате болезни. Об этом 16 августа сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Рязанской области Виктор Боборыкин.

РИА Новости / Максим Блинов Геннадий Лопырев

«Действительно, генерал-лейтенант Лопырев сегодня он скончался в ОКБ, ему стало плохо. По заболеванию он умер, никаких криминалов», — приводит слова Боборыкина РИА Новости.

Он уточнил, что Лопырев отбывал наказание в исправительной колонии №3 в Рязанской области.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году Лопырев был признан виновным во взяточничестве и приговорён его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 150 млн рублей. При этом суд сохранил ему звание генерал-лейтенанта. Позднее наказание снизили до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, а штраф — до 130 млн рублей.