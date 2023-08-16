Тверь, 16 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Работы по строительству Западного моста в Твери идут высокими темпами. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам инспекции строительства моста вместе с руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимиром Васильевым. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев проинспектировали строительство Западного моста в Твери

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в настоящее время завершено устройство опор моста. На объект завезен весь объем металла для левой половины сооружения. Ведется сварка и надвижка пролетов. На площадке работает 280 человек, задействовано 68 единиц техники.

«Вопросы развития экономики региона во многом зависят от дорожного строительства и развития инфраструктуры, — отметил Игорь Руденя. — Работы на Западном мосту идут высокими темпами, несмотря на то, что поменялись требования по дорогам, высоте проездов. Наращиваем объем работ».

Пресс-служба правительства Тверской области Строительство Западного моста в Твери

Комплекс Западного моста является сложным многосоставным проектом. Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно. Сначала будет возведён сам мост через Волгу с подъездами и съездами, затем завершат реконструкцию Горбатого моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

Помимо мониторинга работ на Западного мосту Игорь Руденя и Владимир Васильев посетили площадки строительства детской областной клинической больницы и школы в микрорайоне «Южный».