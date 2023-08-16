Москва, 16 августа, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Запад надеялся, что с помощью санкций он сможет отбить у Москвы желание проводить самостоятельную политику, но этот план сорвался, так как не удалось добиться экономической изоляции России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 августа заявил профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Колганов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что с помощью санкций Запад надеялся ослабить и подчинить Россию, разбить её на несколько частей и уже потом осуществлять инвестиции, как это делалось в конце 1980-х годов в государствах Восточной Европы.

Колганов заявил, что непосредственная причина санкционного давления заключалась, конечно, не в желании создать благоприятный инвестиционный климат для зарубежных инвестиций в Россию на условиях зарубежных партнёров. Эта причина, безусловно, работает, но непосредственно побудительные мотивы были другие. Они были связаны с политической позицией России.

«И непосредственный побудительный мотив санкций — это, конечно, нанести России удар с тем, чтобы отбить у неё охоту для самостоятельных политических движений», — сказал Колганов.

Но почему санкции не дали запланированного эффекта? Как полагает Колганов, самый главный фактор — не удалось обеспечить экономическую изоляцию России. Санкции могли бы сработать в том случае, если бы весь мир к ним так или иначе присоединился. Но этого не случилось. Многие страны вообще заняли крайне сдержанную или даже отрицательную позицию по отношению к политике санкций, а другие пусть и «не пылали любовью к России», но увидели в санкциях возможность заработать на перепродаже подсанкционных товаров.

«И в результате оказалось, что ограничения ухудшают логистику, создают сбои в цепочках поставок, но критического влияния не оказывают», — констатировал Колганов.

По его мнению, вряд ли в санкционной политике Запада появится что-то принципиально новое, если только он не решится пойти на прямую торговую войну и не запретит торговлю всем, чем только можно, вплоть до лекарственных препаратов.

«Встать на этот путь они могут, но, судя по тому, что происходит при согласовании очередных пакетов санкций, эта проблема так просто не решается. А санкции уже притормозились — это факт», — уверен Колганов.

Он согласился с тем, что расчёт Запада на долговременный эффект санкций не лишён оснований. Некоторые виды высокотехнологичной продукции Россия не производит, а заменить её на эквивалентную не всегда возможно. Но одновременно с этим Россия предпринимает усилия по импортозамещению.

«И теперь многое будет зависеть от динамики процесса. Иными словами, от того, насколько быстро удастся закрыть уязвимые точки собственным производством или альтернативным импортом», — пояснил Колганов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в прессе ФРГ уже зазвучали признания в том, что санкции Евросоюза и США нанесли российской экономике куда меньший ущерб, чем предполагалось. Об этом, в частности, говорит тот факт, что МВФ улучшил прогнозы по росту экономики России на 2023 год с 0,7 до 1,5%.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что санкции против России ухудшили ситуацию на мировых продовольственном и энергетическом рынках.

По данным Росстата, экономика России по итогам II квартала выросла в годовом выражении на 4,9%, что стало рекордным показателем за последние полтора года. За апрель–июнь сильнее всего прибавили пассажирооборот (+19,8%), оптовый товарооборот (+12,5%), обрабатывающие производства (+11,3%) и строительство (+9,8%).