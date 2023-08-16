Москва, 16 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы военно-промышленного комплекса, на котором был рассмотрен вопрос выпуска эффективных систем снайперского оружия.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

На заседании был рассмотрен вопрос выполнения гособоронзаказа, в том числе выпуск эффективных систем снайперского оружия.

«Наши оружейники продемонстрировали свои возможности, они неплохие. То, что сделано, служит выполнению целей спецоперации. Эти средства применяются для уничтожения живой силы противника, для выведения из строя его техники», — отметил он.

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Как передавало ИА Регнум, главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что концерн поставит первую партию снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) в войска до конца 2023 года. Российские военные, которые принимают участие в специальной военной операции положительно отозвались о новом виде оружия. Винтовки сделаны под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 мм. Также винтовка нового поколения должна первым выстрелом поражать одиночные цели на дальности до одного километра.

В мае 2023 года концерн «Калашников» сообщил о начале поставок нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для Министерства обороны. Комплект отличается расцветкой, эргономикой и материалами с улучшенными свойствами.

В холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» 16 августа сообщили о том, что 12,7 мм штурмовой автомат АШ-12 и 12,7 мм крупнокалиберная снайперская винтовка были приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур. Подразделения, эксплуатирующие крупнокалиберное оружие в боевых действиях, высоко оценили его применение. Замечаний по указанным образцам от спецназа не поступало, добавили в холдинге.