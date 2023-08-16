Нант, Франция, 16 августа, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента сената страны Рене Монори Мишель погибли в авиакатастрофе, сообщило 16 августа издание Sud Ouest.

Иван Шилов ИА REGNUM

Катастрофа произошла накануне, 15 августа. За рулём самолёта Robin DR400 находился Леклер. Самолёт исчез с радаров, при этом никаких сообщений от экипажа перед этим не поступало.

Воздушное судно упало в окрестностях Нанта. В публикации сказано, что в каналах реки Луары были обнаружены обломки фюзеляжа, тела двух пассажиров, а также «фрагменты», указывающие на присутствие на борту третьего пассажира. Начато расследование.

Леклер, родившийся в 1952 году, ранее был сотрудником национальных телеканалов France 2 и France 3, а с 2017 году вёл свою передачу о политике на канале Cnews.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года в Колумбии потерпел катастрофу самолёт, на борту которого находились лидеры правой популистской партии Centro democratico, депутаты региональных парламентов и представители органов местного самоуправления. Они погибли.

В ноябре 2022 года в результате крушения вертолёта в Монако погиб основатель компании Forex Club Вячеслав Таран. Второй жертвой авиакатастрофы стал пилот.