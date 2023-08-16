Москва, 16 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Площадь природных пожаров в России в 2023 году превысила 4 млн га, заявил глава МЧС Александр Куренков в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано свыше 11 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн гектаров», — доложил Куренков.

Министр добавил, что при незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнём, в 2023 году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в российское законодательство изменений, которые предусматривают уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности вне зависимости от наступившего ущерба.