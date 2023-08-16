Москва, 16 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 16 августа поручил сделать всё для минимизации ущерба и помощи людям после взрыва в Махачкале.

Муса Салгереев/ТАСС

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«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей», — сказал он.

Глава государства поручил сделать всё для минимизации ущерба и помощи людям.

«Вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьёзным образом», — сказал президент главе МЧС Александру Куренкову.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пострадавшим в Дагенстане оказывается вся необходимая помощь. По её словам, в больницах региона остаются 50 человек, в том числе 14 детей. Все находятся в тяжёлом состоянии и в состоянии средней тяжести.

Как передавалоИА Регнум, вечером 14 августа на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь здание автосервиса, где по предварительным данным, незаконно хранилась селитра.

Произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжавшие мимо автомобили. По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. К медикам за помощью обратились 116 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей. Одиннадцать пострадавших днём 15 августа были выписаны из республиканской клинической больницы и направлены на амбулаторное лечение. 16 пострадавших доставлены в Москву. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин шестеро из них, в том числе двое детей, находятся в очень тяжёлом состоянии. Семьям погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале обещано выделить по 1 млн рублей из резервного фонда региона.