Киев, 16 августа, 2023, 17:11 — ИА Регнум. СБУ опубликовала новые кадры атаки на Крымский мост морскими дронами, сообщает «Страна. ua».

Стрингер/РИА Новости

«На видео видно, что железнодорожная ветка моста также была атакована. Но она не получила сильных повреждений», — говорится в сообщении.

При этом опубликованы кадры с камер с самого моста, каким образом они оказались в распоряжении СБУ, не издание не пояснило.

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По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития, политолога Игоря Шатрова, на фоне очевидного поражения украинских войск и отсутствия результатов контрнаступления ВСУ Служба безопасности Украины пытается самоутвердиться и продемонстрировать всему миру хоть какие-то свои «возможности», подтверждая кадрами свою причастность к террористической атаке на Крымский мост.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что ведомство передало американскому телеканалу CNN кадры атаки на Крымский мост морским беспилотником. Также он рассказал, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев.

Взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года, в результате погибли четыре человека. Второй взрыв на Крымском мосту произошёл 17 июля 2023 года, в результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.