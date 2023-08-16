Путин пожелал пострадавшим в Махачкале скорейшего выздоровления
Москва, 16 августа, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при ЧП в пригороде Махачкалы скорейшего выздоровления, он принёс соболезнования семьям погибших жителей, а также поручил сделать всё для помощи людям и минимизации ущерба после взрыва.
«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей», ¬ — сказал президент России на совещании с правительством.
Он поручил сделать всё для помощи людям и минимизации ущерба после взрыва в Махачкале.
Как передавало ИА Регнум, глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что президент предложил Дагестану федеральную поддержку после ЧП в Махачкале. Глава региона рассказал, что доложил главе государства об обстоятельствах происшествия, предполагаемых причинах, а также о мерах, которые приняты в связи с этим. Меликов добавил, что Путин поинтересовался, какая помощь нужна с точки зрения федеральных решений, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться.
Пожар в автосервисе в пригороде Махачкалы, расположенным напротив АЗС, спровоцировал мощный взрыв. Известно, что в автосервисе незаконно хранилось огромное количество селитры.
Погибли 35 человек, 84 пострадали.
Следователи задержали подозреваемого в причастности ко взрыву Эльдара Насрулаева, которому в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения. Накануне мужчину доставили на допрос. Правоохранители подозревают его в незаконном хранении 100 тонн селитры на складе автосервиса, расположенного неподалёку от одной из АЗС Махачкалы.