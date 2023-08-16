Москва, 16 августа, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Совет по правам человека в России обратился к правительству с просьбой разъяснить порядок перехода на систему продажи рецептурных лекарств только по рецептам врача, а также предложил правительству рассмотреть возможность не единовременного, а постепенного перехода на такие правила, сообщили 16 августа в пресс-службе СПЧ.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Указанный порядок должен вступить в силу уже в сентябре 2023 года. В СПЧ поступает множество обращений от граждан, обеспокоенность разделяют и врачи, входящие в состав совета, рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Как заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, сегодня 70% лекарств на рынке должны отпускаться по рецепту. А это значит, что пациентам с хроническими заболеваниями придется занимать очередь к участковому терапевту и узкому специалисту ради рецепта. У всех ли будет возможность и силы каждый раз, как скакнет давление или заболит голова, вместо срочной таблетки бежать к врачу?» — цитирует главу СПЧ официальный Telegram-канал совета.

Увеличится и нагрузка на врачей, отметил Фадеев. Кроме того, возникнут и иные проблемы — к примеру, с получением лекарств гражданами, отправившимися в командировки.

«Быть может, имеет смысл сделать экспериментальное вхождение в жёсткое регулирование, не масштабируя его одномоментно на всю страну, с учетом того, что возможности систем здравоохранения в регионах очень разнятся? Иначе может возникнуть социальное напряжение», — добавил глава СПЧ.

В Минздраве и Росздравнадзоре ранее отмечали, что переход на новую систему необходим, поскольку контроль за движением рецептурных лекарств должен быть более тщательным, не оставляющим возможности злоупотреблений. Опасность может представлять собой и самолечение, отмечали эксперты.

Как сообщало ИА Регнум ранее, согласно положениям нового закона, с сентября 2023 года штраф для фармацевтических работников и должностных лиц за продажу рецептурных лекарств без рецепта составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, кроме того, может быть введена их дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года. Для индивидуальных предпринимателей штраф может быть увеличен до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.