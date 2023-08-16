Москва, 16 августа, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Глава городского округа Большой Камень, экс-руководитель Надеждинского района Приморского края Рустям Абушаев, которого обвинили в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, вышел на связь из зоны спецоперации (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум

Он опубликовал в своём Telegram-канале видео, в котором прочитал письмо школьницы к военным и поблагодарил детей за поддержку. В подписи к видео Абушаев сообщил, что бойцы получили письма от школьников из Большого Камня. Одно из писем он прочитал под запись. По его словам, его написала 17-летняя девушка, которая благодарит участников СВО за защиту родины и желает им вернуться домой.

Абушаев, в свою очередь, благодарил детей за то, что они пишут письма российским бойцам. По его словам, рядом с ним воюют много земляков.

«Очень приятно, вы даже не представляете, насколько вы нас поддерживаете», — признался экс-мэр Большого камня.

Как передавало ИА Регнум, в марте в отношении экс-главы Надеждинского района возбудило уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве с землёй в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц.

В апреле находящийся в федеральном розыске Абушаев впервые записал видеообращение. Он объяснил, что в настоящее время находится в зоне СВО. Приехать на фронт он решил давно, но острую необходимость почувствовал при проведении мероприятий для семей мобилизованных.