Москва, 16 августа, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала новое фото с камеры межпланетной станции «Луна-25», которая продолжает перелёт к спутнику Земли.

Госкорпорация «Роскосмос»

На снимке видны элементы конструкции станции «Луны-25» с наклеенными эмблемами Роскосмоса и Института космических исследований и НПО «Лавочкина».

Как передавало ИА Регнум, российская автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Отмечается, что это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд. В Роскосмосе добавили, что все системы «Луны-25» функционируют штатно, связь с ней устойчивая.

11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция. 12 августа станция «Луна-25» успешно провела первую коррекцию полёта к Луне. Двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала в течение 46 секунд.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что российская автоматическая станция «Луна-25», как ожидается, совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника.

Научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зелёный заявил, что фото лунной поверхности с автоматической станции «Луна-25» появятся на Земле в первые часы после посадки аппарата на Луну. Он уточнил, что на станции находится система камер, которые могут снимать обзорные и панорамные изображения. По словам Зеленого, устройства будут работать как во время посадки аппарата, так и после этой операции.