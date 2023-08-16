Москва, 16 августа, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Требования безопасности при выполнении рейса из Антальи в Москву, после которого Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело, не нарушались, сообщили 16 августа в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Anna Zvereva

«Авиакомпания Red Wings подтверждает, что рейс Анталья-Москва (аэропорт Жуковский) 13 августа выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ)», — подтвердили РИА Новости в пресс-службе, добавив, что это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полётов.

В Red Wings также пояснили, что система кондиционирования самолёта была и остаётся исправной: в полёте она функционирует за счёт работы маршевых двигателей, этот принцип закреплён в первичной технической документации авиапроизводителя и регламентах авиакомпаний.

«Сотрудники Red Wings оказывают полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий», — добавили в компании.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа работники авиакомпании Red Wings, ответственные за техническую эксплуатацию самолёта, приняли решение выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва (Жуковский) с 406 пассажирами на борту. При этом на самолёте была неисправность установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования. В результате возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров из-за их длительного пребывания внутри салона, в котором была высокая температура воздуха.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 августа поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. 16 августа Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ отчиталось о возбуждении дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Также сообщалось, что авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в екатеринбургский аэропорт Кольцово 13 августа задержали более чем на сутки в Турции. Пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы. Причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолётов.