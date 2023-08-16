Москва, 16 августа, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Москве ушёл из жизни Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом 16 августа сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press Геннадий Валериевич Жидко

«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — говорится в сообщении.

Дегтярёв отметил, что ему посчастливилось знать генерал-полковника, очень внимательного к нуждам простых солдат, а также очень требовательного в службе.

«Именно таких командиров называют полководцами», — написал глава региона.

В Сирии Жидко руководил штабом группировки российских войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве нёс службу в должности заместителя министра обороны Российской Федерации.