Харьков, Украина, 16 августа, 2023, 16:03 — ИА Регнум. В Харьковской области слышны взрывы, передаёт 16 августа киевское издание «Страна» со ссылкой на харьковские Telegram-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, работает система противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее украинские власти объявили тревогу в Харьковской области, а также на временно оккупированной Киевом территории Запорожской области и ДНР. В Киеве заявили об «активности» тактической авиации ВКС России и угрозе применения авиационного вооружения по объектам в этих регионах. Кроме того, было объявлено об угрозе ракетных ударов в Полтавской области.

Представители ВВС Украины днём 16 августа призвали жителей Харькова спуститься в убежище, заявив о приближении к городу «скоростных целей».

Штурмовые отряды российских войск продолжают наступление на купянском направлении в Харьковской области, в минувшие сутки они вновь улучшили свои позиции, сообщили ранее 16 августа в Министерстве обороны РФ. Расстояние от Купянска до Харькова составляет около 100 км.

8 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Вооружённые силы России за минувшие несколько дней освободили от ВСУ пять населённых пунктов в регионе.

Стратегическое наступление ВС России в Харьковской области может отрезать группировку ВСУ от остальной территории, подконтрольной киевскому режиму, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. Харьковская область — крупнейший железнодорожный узел, через который идёт снабжение всей группировки ВСУ, воюющей на границе Харьковской области и ЛНР, а столица области — крупнейший промышленный центр, напомнил эксперт.