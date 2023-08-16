Мелитополь, 16 августа, 2023, 16:03 — ИА Регнум. На запорожском направлении около 500 военных ВСУ отказались идти в наступление. Об этом 16 августа сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

(сс) Kaliper1

«Два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций», — написал Балицкий.

По его словам, эти 500 человек не хотят быть пушечным мясом и устали видеть смерть своих сослуживцев.

Глава региона добавил, что за минувшую ночь на указанном направлении противник потерял ещё 132 солдата только при попытках идти в сторону российских позиций. Он отметил, что они не доходят даже до первой линии и отдают свои жизни в угоду западным командирам.

Как сообщало ИА Регнум, взятый в плен разведчик украинских войск Василий Палий заявил, что широко анонсированное контрнаступление украинской армии фактически провалилось, ВСУ понесли большие потери. По его словам, командование ВСУ не сообщало солдатам о задачах наступления.

Как рассказал попавший в плен украинский военный Юрий Романюк, сегодня на Украине уже почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия, очень многие сбежали за границу. Поэтому, по его словам, Киев вынужден мобилизовывать возрастных и больных и бросать их на штурмы.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что солдаты ВСУ видели, чем кончались предыдущие попытки ВСУ наступать, и не хотят идти в новые атаки. При этом, по его словам, руководители ВСУ докладывают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что солдаты, не желающие становиться пушечным мясом, всё чаще стремятся попасть в плен к российским войскам, чтобы выжить.