Киев, 16 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. На Украине намерены изменить порядок проведения мобилизации, соответствующий проект закона зарегистрирован в Верховной раде. Об этом 16 августа написал Telegram-канал Klymenko Time.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его данным, владельцам домов и сотрудникам коммунальных служб на законодательном уровне намерены предоставить право вручать повестки военнообязанным мужчинам. Помимо этого, предлагается разрешить сотрудникам коммунальных служб и владельцам домов собирать сведения о военнообязанных мужчинах и способствовать их прибытию по вызову в военкомат.

Отмечается, что, по мнению авторов, данный проект закона должен будет способствовать урегулированию вопросов с теми, кто не готов воевать, например, по религиозным или другим убеждениям. Такие причины предлагается указывать в соответствующем заявлении, которое направляется в военкомат. Граждан, которые в силу различных причин не могут или не хотят воевать, предлагается привлекать к работам, которые носят оборонный характер, а также обеспечивают функционирование национальной экономики в условиях военного положения.

Как передавало ИА Регнум, украинский военнопленный Николай Сухима рассказал, что на передовую его забрали прямо с улицы, когда он возвращался домой с работы. По его словам, к нему подъехали сотрудники военкомата, вручили повестку, забрали автомобиль, доставили в военкомат и отправили на передовую.

Украинский военнопленный Василий Палий заявил, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и страдает алкоголизмом, однако это не помешало военкомату мобилизовать его и отправить в зону боевых действий. По его словам, после прекращения употребления алкоголя у него мог начаться эпилептический припадок, что ранее случалось с ним около восьми раз. В связи с этим злоупотреблять алкоголем он продолжал даже на передовой.