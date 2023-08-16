Москва, 16 августа, 2023, 15:40 — ИА Регнум. США готовят новую пандемию путём осуществления мутаций вирусов и уже создали Управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования. Об этом 16 августа сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

(сс) IAEA Imagebank

Он рассказал, что управление было создано в июле 2023 года. Его возглавит генерал-майор военно-воздушных сил в отставке, спецпомощник президента США и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете нацбезопасности Пол Фридрихс.

В задачи управления будут входить выработка курса и координация действий по борьбе с биологическими вызовами, включая патогены, способными спровоцировать чрезвычайную ситуацию глобального характера.

Отмечается, что в число приоритетных направлений вошли работы по созданию вакцин и препаратов, внедрение передовых технологий в биопроизводство.

«Таким образом, США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путём осуществления поиска мутаций вирусов», — сказал Кириллов.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая Кириллов рассказал об использовании Пентагоном украинских специалистов в области оружия массового поражения. В частности, он отметил, что Пентагон через центр на Украине осуществлял программу по усилению вируса птичьего гриппа.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший признал, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Он рассказал, что в этом оружии используются методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению. По его словам, в 2001 году США вкладывали много денег в биооружие.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с ИА Регнум отметил, что на Украине действуют программы по разработке биологического оружия, но они нелегальны, хоть и находятся под ведением Пентагона, а заявление Кеннеди-младшего о создании на Украине биолабораторий в очередной раз подтверждает факт их существования.