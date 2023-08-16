Москва, 16 августа, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Детей-мигрантов нужно в обязательном порядке учить русскому языку в специальных центрах еще до поступления в школы, а принимать в первый класс детей с недостаточным уровнем владения языком недопустимо, заявил 16 августа глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В законе должно быть два обстоятельства: не принимать в школу детей, не знающих русский язык. Этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре. Мы должны обучить ребёнка, дать ему возможность учиться в школе нормально», — сказал глава СПЧ.

Указанные центры должны обучать детей-мигрантов русскому языку как иностранному, отметил Фадеев. По его мнению, их можно открыть в сентябре 2024 года. Обучение для детей-мигрантов должно быть бесплатным, с этой позицией согласны и в Министерстве просвещения, добавил глава СПЧ.

Как сообщалось ранее, 16 августа Фадеев также заявил, что при выдаче российского гражданства мигрантам их необходимо ставить на воинский учёт.

В июне 2023 года глава СПЧ предложил сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий женщинами-мигрантами, которые получили российское гражданство. Мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество, стране не нужны, отметил Фадеев.