Москва, 16 августа, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров возбуждено против авиакомпании Red Wings. Об этом 16 августа сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Максим Богодвид/РИА Новости

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Следствие установило, что 13 августа работники авиакомпании Red Wings, ответственные за техническую эксплуатацию самолёта, приняли решение выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва (Жуковский) с 406 пассажирами на борту.

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При этом на самолёте была неисправность установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования.

В результате возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров из-за их длительного пребывания внутри салона, в котором была высокая температура воздуха.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.

Ранее авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на сутки в Турции. Вылет из Антальи в екатеринбургский аэропорт Кольцово переносили несколько раз. Пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы. Причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолётов.