Медведев констатировал безуспешность украинского наступления
Медведев: ВС России успешно противостоят западной технике, контрнаступление безуспешно
Москва, 16 августа, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, заявил 16 августа зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе посещения форума «Армия-2023».
По его словам, всему этому применению Киевом западного вооружения российская армия научилась эффективно противодействовать.
«Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные», — сказал Медведев.
При этом он отметил, что западную технику нельзя недооценивать, среди неё попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, проверяется это в полевых условиях, во время боевых действий.
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, безусловно, втягивается в конфликт на Украине, поставляя Киеву всё более тяжёлую технику. Но танки «Леопард» уничтожаются, а если ВСУ поставят истребители, то уничтожать будут и их, отметил глава государства.