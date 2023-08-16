Москва, 16 августа, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, заявил 16 августа зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе посещения форума «Армия-2023».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, всему этому применению Киевом западного вооружения российская армия научилась эффективно противодействовать.

«Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные», — сказал Медведев.

При этом он отметил, что западную технику нельзя недооценивать, среди неё попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, проверяется это в полевых условиях, во время боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, безусловно, втягивается в конфликт на Украине, поставляя Киеву всё более тяжёлую технику. Но танки «Леопард» уничтожаются, а если ВСУ поставят истребители, то уничтожать будут и их, отметил глава государства.