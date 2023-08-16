Москва, 16 августа, 2023, 15:32 — ИА Регнум. В Москве задержали бойца ММА Зелимхана Макаева. По данным следствия, боец является одним из организаторов подпольной кальянной, куда девушки-консуматорши заманивали мужчин. Сейчас Зелимхан находится под подпиской о невыезде. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Зелимхан Макаев

12 августа в полицию обратился 44-летний Иван. Москвич рассказал, что познакомился с девушкой, которая предложила ему провести вместе время в кальянной на Бауманской улице. Иван согласился, и они продолжили свидание там. Вечер проходил, по его словам, неплохо до тех пор, пока не принесли счёт. Сумма в чеке явно не соответствовала заказанным позициям. Иван стал разбираться и попросил позвать администратора. Но это ни к чему не привело. Персонал кальянной в грубой форме убедил мужчину заплатить по счёту. Поход в кальянную обошёлся мужчине в 26 000 рублей. На следующий день Иван отправился в полицию. По заявлению Ивана стали проводить проверку и вскоре задержали одного из организаторов кальянной-однодневки. Им оказался 31-летний боец ММА Зелимхан Макаев.

«Было установлено, что в помещении бара — кальянной на улице Бауманская — заявителя убедили в необходимости оплаты счета в сумме 26 611 рублей, обманывая его относительно стоимости сделанного им заказа. 14 августа по подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний уроженец Республики Чечня», — рассказал собеседник агентства.

Оказалось, что название кальянной было скопировано с одного из известных заведений в центре столицы. Таким образом доверчивых молодых людей заманивали в якобы известное место. По данному факту 12 августа было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас Зелимхан Макаев отпущен под подписку о невыезде.

Макаев Зелимхан родился 6 июня 1992 года. Свою профессиональную спортивную карьеру он начал в 2018 году. Он принимал участие в турнирах таких промоушенов, как WLF, Saga Fighting Championship, Gods of War World MMA Championship. Большую часть поединков Макаев провёл в Китае. Зелимхан встречался в поединках с такими соперниками, как Александр Лапыгин, Йианхуи Уиан из Китая, Су Мудаэрджи по прозвищу Тибетский Орёл из Тибета. Последний занимает 12-е место в мире в рейтинге UFC в наилегчайшем весе по данным на июль 2023 года.