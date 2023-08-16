Москва, 16 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Телеведущая и модель Светлана Бондарчук, ставшая мамой в 54 года, поделилась в соцсетях снимками с сыном, сделанными в день выписки из роддома.

Кадр из видео Светлана Бондарчук

На фотографиях Бондарчук выходит из клиники с малышом Петром. Вместе с родителями в больнице была и 10-летняя дочь Сергея Харченко, супруга телеведущей и отца новорождённого сына, Юна — ей даже довелось подержать младшего брата на руках.

Бондарчук поблагодарила близких, которые знали о ребёнке, за молчание.

«Ведь могли бы собрать трафик, хайпануть. Но нет, всё же есть в нашем сообществе понятия этики и порядочности. Спасибо каждому, кто знал и при этом не выдал наш секрет», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, накануне стало известно, что Светлана Бондарчук и её муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали родителями.

Сын Пётр стал для Светланы Бондарчук третьим ребёнком. Знаменитость также воспитывает взрослых сына и дочь от брака с режиссером Фёдором Бондарчуком.