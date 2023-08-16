Москва, 16 августа, 2023, 15:16 — ИА Регнум. На фоне очевидного поражения украинских войск и отсутствия результатов контрнаступления ВСУ Служба безопасности Украины пытается самоутвердиться и продемонстрировать всему миру хоть какие-то свои «возможности», подтверждая кадрами свою причастность к террористической атаке на Крымский мост. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее американский телеканал CNN опубликовал кадры ударов морских беспилотников по Крымскому мосту, которые передала журналистам Служба безопасности Украины. В ролике видны взрывы под автомобильной и под железнодорожной частями моста. На видео показаны кадры как с дронов, так и с камер на мосту. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в ходе атаки применялись беспилотники Sea Baby, которые, по его словам, якобы являются уникальной разработкой Украины.

По мнению политолога Шатрова, передавая кадры ударов по Крымскому мосту американскому телеканалу, СБУ пытаются показать хоть какие-то свои результаты, пока украинская армия терпит поражение, а разрекламированное контрнаступление Киева превратилось в наступление российских войск под Купянском.

«В этих условиях им ничего не остается, как показать видимость успеха — предоставить кадры террористической атаки на Крымский мост. А речь идёт об ударе по знаковому объекту, символу возвращения Крыма в родную гавань. СБУ так отчитались о своей «успешной» деятельности и попытались подлить масла в огонь. Расчет на то, что западные журналисты разнесут молву об успехах по миру», — объяснил Шатров.

По его словам, Киев надеется, что предоставление кадров поможет получить финансовую и техническую поддержку от Запада. И как отметил политолог, сама по себе атака на Крымский мост имеет широкую информационную подсветку, никакого военно-стратегического смысла здесь нет.

«Волна разгоняется. Мост — это то, вокруг чего на Украине много лет велась информационная кампания. Сначала они говорили, что его невозможно построить, потом что это не сделать быстро. У этих людей настолько искривлено сознание, что уничтожение моста для них равносильно строительству. Мол — они построили мост, но мы круче, потому что разрушим его», — добавил политолог.

Он отметил, что сам же факт демонстрации американским телеканалом кадров подрыва на мосту без комментариев и уточнений о том, что это была террористическая атака на гражданскую инфраструктуру, говорит о конкретной позиции Запада в отношении России.

«То, что происходит сейчас на Западе — это дегуманизация российских граждан вообще и всего, что связано с Россией. Они всё делают, чтобы показать, что на русских не распространяются нормы гуманитарного права», — отметил Шатров.

В свою очередь военный эксперт Иван Коновалов назвал сам факт передачи СБУ кадров с диверсиями в пользование CNN признанием украинцев в совершении террористической атаки на объект гражданской инфраструктуры.

«Передача информации западным СМИ доказывает то, какую грязную информационную войну они ведут. Лишь бы отчитаться перед своими кураторами. А раз СМИ получили такие кадры, конечно, они их используют. Им всё равно, это ради рейтинга. А то, что Киев передал кадры — в очередной раз подтверждает, что это они, что это военное преступление, что это террористическая атака по гражданской инфраструктуре, и это будет подтверждением, уликами, когда будет трибунал над военными преступниками нацистского киевского режима», — отметил Коновалов.

Как объяснил директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов, появление в распоряжении CNN кадров, не только полученных беспилотниками, но и с камер наблюдения на мосту объясняется двумя причинами. Первая — это факт того, что видео уже могло быть распространено в Интернете локальными СМИ. Но эксперт считает более вероятной другой способ получения кадров.

«Вероятно, что произошла хакерская атака и получили доступ к камерам. Могут быть известны какие-то уязвимости в серверах, где хранятся эти данные. Или эти данные хранятся в каком-то ЦОДе (центр хранения и обработки данных — прим. ред.) частной компании — тоже гипотетически может быть. Возможно, что среди людей, которые обслуживают эти сервера, могут какие-то своего рода диверсанты. Чем больше таких надстроек поверх обычного программного обеспечения для наблюдения через камеры, тем больше вероятность, что где-то может быть какая-то уязвимость», — объяснил Мясоедов.

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По словам эксперта, государственные объекты, как правило, имеют очень высокую степень защиты. Однако некоторые предметы, например, камеры или замки, иногда находятся в ведении локальных муниципалитетов, где степень защиты может оказаться ниже, чем и могли воспользоваться хакеры для получения доступа к камерам на Крымском мосту.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов признал, что СБУ причастна и к первому теракту на Крымском мосту в 2022 году, и ко второму теракту, который был совершён в июле 2023 года. Он отметил, что Киев атакует многие объекты, в том числе и Крымский мост.

12 августа Минобороны России распространило информацию о том, что Украина пыталась атаковать Крымский мост зенитной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России смогли сбить её. Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Украинский лидер заявил, что ВСУ совершают ежедневные атаки по российским объектам. В пример он привел «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытку Киева атаковать мост варварской акцией. Она отметила, что действия Украины не останутся без ответа.