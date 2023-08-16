Махачкала, 16 августа, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил Дагестану федеральную поддержку после ЧП в Махачкале. Об этом 16 августа сообщил глава региона Сергей Меликов во время встречи с журналистами.

President Of Russia/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Вчера в первой половине дня о произошедшем доложил президенту РФ, Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину. Он внимательно выслушал доклад», — сказал Меликов.

Он рассказал, что доложил главе государства об обстоятельствах происшествия, предполагаемых причинах, а также о мерах, которые приняты в связи с этим.

Меликов добавил, что Путин поинтересовался, какая помощь нужна с точки зрения федеральных решений, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Меликов заявил, что в результате взрыва на АЗС в Махачкале повреждения получили более 400 строений.

14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в Махачкале произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, 84 пострадали.

Источник ИА Регнум 15 августа сообщил, что предполагаемый владелец загоревшейся в Махачкале АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции. Установлено, что на принадлежащей ему станции в селе Тарумовка реализовывался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения (лицензии). Бизнесмен был оштрафован на 110 тыс. рублей за незаконную продажу 600 т газа.

16 августа следователи задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале Эльдара Насрулаева, которому в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения.