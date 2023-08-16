Махачкала, 16 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В результате взрыва в Махачкале был полностью снесён один дом, сообщил 16 августа глава Дагестана Сергей Меликов.

Муса Салгереев/ТАСС

«Одного дома просто нет», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что другие дома в зависимости от близости к эпицентру взрыва пострадали в большей или меньшей степени: от различного рода разрушений до выбитых стёкол.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Меликов заявил, что в результате взрыва на АЗС в Махачкале повреждения получили более 400 строений.

14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в Махачкале произошло возгорание.

Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, более 80 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.