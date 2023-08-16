Москва, 16 августа, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Из Махачкалы в Москву доставлены 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, в том числе трое детей, сообщил 16 августа мэр столицы Сергей Собянин.

МЧС России/ТАСС

Шесть человек, в том числе двое детей, находятся в очень тяжёлом состоянии, отметил также Собянин.

«9 пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского. Врачи делают всё возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — рассказал мэр в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, взрыв на АЗС в Махачкале произошёл вечером 14 августа. 35 человек погибли, более 80 пострадали. 66 человек были госпитализированы. Пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии, предполагается перевезти в московские и федеральные медицинские центры, некоторые из них уже доставлены в Москву.

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Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Дагестана Сергеем Меликовым выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим, а также предложил оказать республике всю необходимую помощь со стороны федеральных властей. В Дагестане 15 августа было объявлено днём траура. Меликов сообщил, что семьям погибших будет предоставлено по 1 млн рублей, пострадавшие также получат всю необходимую помощь.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва могло стать нарушение условий хранения пожароопасных агрохимикатов, отметили в СК. Один из подозреваемых в причастности к взрыву, владелец склада на станции техобслуживания автомобилей вблизи АЗС Эльдар Насрулаев, задержан.

По данным ИА Регнум, хозяин взорвавшейся АЗС Ибрагим Шимхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Такие нарушения говорят о недобросовестности предпринимателя, отметил в беседе с ИА Регнум ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. Правоохранителям предстоит разобраться, не нарушались ли и другие правила безопасности при строительстве и эксплуатации АЗС, сказал эксперт.