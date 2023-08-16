Москва, 16 августа, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В переговорах между полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном и испанским футбольным клубом «Реал Сосьедад» возникли проблемы. Об этом 16 августа сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Сергей Фадеичев/ТАСС Арсен Захарян

По информации издания, Захарян находится в Москве. При этом возможен вариант, при котором сегодня 20-летний футболист будет тренироваться с «Динамо». Отмечается, что проблемы возникли на стороне московского клуба.

Ранее стало известно, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» договорились о переходе Захаряна, который подпишет с испанским клубом контракт на четыре или пять лет.

В июле сообщалось, что Захарян может стать игроком римского «Лацио», клубы вели соответствующие переговоры. Предполагалось, что футболист может начать выступления за итальянский клуб с начала нового сезона.