Москва, 16 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Новый посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф вручил копии верительных грамот директору департамента государственного протокола МИД РФ Игорю Богдашеву, сообщили 16 августа в российском внешнеполитическом ведомстве.

Britta Pedersen/Global Look Press Александер Ламбсдорф

Отмечается, что на встрече Ламбсдорфа призвали отказаться от безрассудной русофобии в Германии и указали на конфронтационный характер действий Берлина в разных областях.

«С российской стороны акцентирован конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД РФ констатировал опасный характер безоглядной поддержки немецкими властями киевского режима и накачивания его германским оружием.

В дальнейшем выстраивать отношения с ФРГ Россия будет с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Берлина учитывать их, заключили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, бывший посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, проработавший в Москве четыре года, покинул страну через несколько дней в связи с завершением полномочий.

Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне, но образование получил в Джорджтаунском университете в США. Он работал в МИД ФРГ, несколько раз был депутатом в Европарламента, а с 2017 года является депутатом бундестага Германии.