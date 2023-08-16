Нью-Дели, 16 августа, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Правительства России и Индии обсуждают возможность ведения взаиморасчётов в рублях, рассказал журналистам 16 августа президент Конфедерации индийской промышленности Р Динеш.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Дисбаланс в экспорте и импорте в контексте России — это стопроцентная реальность. Санкции оказали на него эффект, как я сказал, между правительствами идет обсуждение, как это можно решить. Значительный объём торговли идет в рупиях. Сейчас мы ищем механизм расчетов в рублях», — цитирует Динеша РБК.

Ранее сообщалось, что в январе–мае 2023 года товарооборот России и Индии составил 27,1 млрд долларов, при этом сальдо торгового баланса за этот период сложилось на уровне более 25,8 млрд долларов в пользу России.

В банках Индии скопились миллиарды рупий, полученных российскими компаниями-экспортёрами, сейчас стороны договариваются о том, как перевести эти средства в другую валюту, отмечал в мае 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия активно переходит на расчёты в национальных валютах со странами Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе с Китаем, Индией, Ираном, доля доллара во взаимных расчётах с этими странами последовательно снижается, заявлял также Лавров.