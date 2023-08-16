Махачкала, 16 августа, 2023, 13:40 — ИА Регнум. За помощью в медучреждения после взрыва в Дагестане обратились 116 человек, сообщила 16 августа глава минздрава региона Татьяна Беляева.

Муса Салгереев/ТАСС

«В медучреждения обратились 116 человек, это в том числе те, кому оказана помощь амбулаторно», — сказала Беляева РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжавшие мимо автомобили.

По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.

В больницах и клиниках Дагестана на вечер 15 августа оставались 47 пострадавших. Одиннадцать человек днем 15 августа были выписаны из республиканской клинической больницы и направлены на амбулаторное лечение. 16 пострадавших доставлены в Москву. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин шестеро из них, в том числе двое детей, находятся в очень тяжёлом состоянии.

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Следователи задержали подозреваемого в причастности ко взрыву Эльдара Насрулаева, в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения. Правоохранители подозревают его в незаконном хранении 100 тонн селитры на складе автосервиса рядом с АЗС.