Москва, 16 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что для неё рязанская деревня Петрушово лучше, чем Сейшелы и Мальдивы. Об этом 16 августа сообщает ТАСС.

Валерий Мельников/РИА Новости Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль

«Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — сказала она на русском языке.

Она добавила, что не проживает в Петрушово постоянно, а просто арендовала маленький деревенский дом.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа стало известно, что Кнайсль, которая на своей свадьбе танцевала с президентом России Владимиром Путиным, переехала в деревню Петрушово Касимовского района Рязанской области. Она завела знакомства среди местного населения, выступала в местном клубе с лекцией по вопросам экологии.

Ранее Кнайсль заявила, что её приняли в Петрушово очень доброжелательно. 8 августа она побывала на проходившем в деревне празднике «Макушка лета», смотрела выступления и общалась с жителями.

В июле экс-министр сообщила, что её преследовали в Австрии из-за сотрудничества с Россией. Её даже хотели лишить гражданства на родине. Она покинула Австрию в сентябре 2020 года, после чего жила во Франции и Ливане.