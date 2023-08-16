Анкара, 16 августа, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Россия прорабатывает со своими партнёрами альтернативы зерновой сделке, заявил 16 августа чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA.

Иван Шилов ИА Регнум

«Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются», — отметил он, добавив, что они прорабатываются в контактах с партнёрами России.

Ерхов также подчеркнул, что именно Москва вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, а после выполнения российских юридических требований можно будет говорить о возобновлении зерновой сделки.

Как передавало ИА Регнум, черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД РФ 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. В МИД также сообщили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Министерство обороны России после выхода страны из зерновой сделки заявило, что с 20 июля суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве отметили, что страны, чьи флаги располагаются на следующих судах, будут считаться российской стороной вовлечёнными в украинский конфликт. Наряду с этим отдельные морские районы северо-западной и юго-восточной частей международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.