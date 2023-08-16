Махачкала, 16 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Махачкале опознали 13 из 35 погибших при взрыве на автозаправочной станции, сообщила 16 августа пресс-служба главы Дагестана в Telegram-канале.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

«Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания по остальным жертвам продолжается», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в Махачкале произошло возгорание.

Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, более 80 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим. В Дагестане 15 августа было объявлено днём траура. Глава региона Сергей Меликов сообщил, что семьям погибших будет предоставлено по 1 млн рублей, пострадавшие также получат всю необходимую помощь.

Следователи задержали подозреваемого в причастности ко взрыву Эльдара Насрулаева, в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения. Правоохранители подозревают его в незаконном хранении 100 тонн селитры на складе автосервиса.