Махачкала, 16 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В результате взрыва на АЗС в Махачкале повреждения получили более 400 строений, сообщил 16 августа журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

Муса Салгереев/ТАСС Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

«В результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них — жилые дома. Степень повреждений совершенно разная», — рассказал Меликов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 августа глава Дагестана доложил президенту России Владимиру Путину о восстановительных работах и состоянии пострадавших. Глава государства предложил оказать республике всю необходимую помощь федеральных органов власти.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошёл вечером 14 августа. Взорвались две цистерны с топливом из восьми, находившихся на станции. 35 человек погибли, более 80 человек пострадали.

66 человек были госпитализированы. Пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии, предполагается перевезти в московские и федеральные медицинские центры. 16 раненых уже отправлены в Москву.

Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим. В Дагестане 15 августа было объявлено днём траура. Меликов сообщил, что семьям погибших будет предоставлено по 1 млн рублей, пострадавшие также получат всю необходимую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва могло стать нарушение условий хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, отметили в СК. Один из подозреваемых в причастности к взрыву, владелец склада на СТО вблизи станции Эльдар Насрулаев, задержан.

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