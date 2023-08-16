Ростов-на-Дону, 16 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии-поселения гражданина Украины Романа Носачева, который организовал хакерские атаки на российские ресурсы, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Суд установил, что мужчина, проживая в городе Харцызске Донецкой Народной Республики, осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с момента начала СВО вызовы и угрозы в сфере цифровой безопасности резко выросли, против России развязана настоящая война в киберпространстве. Он указал на важность связанных с этим вопросов.