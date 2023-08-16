Милуоки, США, 16 августа, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время своего публичного выступления в Милуоки исказил факты об обстоятельствах своего рождения, образовании отца, а также о якобы его влиянии на государственный долг страны, который якобы уменьшился за время его президентства, пишет газета The New York Post (NYP).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мой дедушка Байден умер очень молодым. Он умер в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения», — сказал 80-летний президент.

Однако, как указывает издание, дедушка Байдена на самом деле умер 26 сентября 1941 года в Балтиморе, штат Мэриленд, — более чем за год до его рождения 20 ноября 1942 года.

Также американский лидер упомянул своего отца, Джозефа Р. Байдена-старшего.

«Мой отец был парнем со средним образованием, начитанным и работавшим как чёрт, у него не было возможности поступить в колледж», — сказал он.

На самом же деле его отец учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.

Далее Байден сказал, что с момента вступления в должность он первым сократил федеральный долг на 1,7 трлн долларов. По всей видимости, он перепутал госдолг и дефицит. Фактически государственный долг США увеличился за время президентства Байдена с 27,75 трлн долларов до примерно 32,7 трлн долларов.

Как передавало ИА Регнум, это не первый случай, когда американского президента уличают во лжи. Американский полковник в отставке Роберт Магиннис обвинил американского президента в том, что он лжёт о роли США в конфликте на Украине. К такому выводу полковник пришёл после слива секретных документов Пентагона.

Джо Байден — самый возрастной американский президент. Он не раз попадал в курьёзные ситуации, чем вызывал волнение в американском обществе и многочисленные разговоры относительно состояния своего здоровья.

Так, экс-президент США Дональд Трамп призывал дать Байдену пройти тест на состояние когнитивных способностей. В апреле этого года Байден назвал своего оппонента — Трампа — будущим президентом США, оговорившись в очередной раз. После этого американский лидер, поняв оплошность, добавил: «Боже упаси».