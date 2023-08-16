Байдена уличили во лжи о своём рождении, семье и госдолге
NYP: Байден публично солгал о своём рождении, образовании отца и госдолге США
Милуоки, США, 16 августа, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время своего публичного выступления в Милуоки исказил факты об обстоятельствах своего рождения, образовании отца, а также о якобы его влиянии на государственный долг страны, который якобы уменьшился за время его президентства, пишет газета The New York Post (NYP).
«Мой дедушка Байден умер очень молодым. Он умер в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения», — сказал 80-летний президент.
Однако, как указывает издание, дедушка Байдена на самом деле умер 26 сентября 1941 года в Балтиморе, штат Мэриленд, — более чем за год до его рождения 20 ноября 1942 года.
Также американский лидер упомянул своего отца, Джозефа Р. Байдена-старшего.
«Мой отец был парнем со средним образованием, начитанным и работавшим как чёрт, у него не было возможности поступить в колледж», — сказал он.
На самом же деле его отец учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.
Далее Байден сказал, что с момента вступления в должность он первым сократил федеральный долг на 1,7 трлн долларов. По всей видимости, он перепутал госдолг и дефицит. Фактически государственный долг США увеличился за время президентства Байдена с 27,75 трлн долларов до примерно 32,7 трлн долларов.
Как передавало ИА Регнум, это не первый случай, когда американского президента уличают во лжи. Американский полковник в отставке Роберт Магиннис обвинил американского президента в том, что он лжёт о роли США в конфликте на Украине. К такому выводу полковник пришёл после слива секретных документов Пентагона.
Джо Байден — самый возрастной американский президент. Он не раз попадал в курьёзные ситуации, чем вызывал волнение в американском обществе и многочисленные разговоры относительно состояния своего здоровья.
Так, экс-президент США Дональд Трамп призывал дать Байдену пройти тест на состояние когнитивных способностей. В апреле этого года Байден назвал своего оппонента — Трампа — будущим президентом США, оговорившись в очередной раз. После этого американский лидер, поняв оплошность, добавил: «Боже упаси».