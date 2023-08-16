Москва, 16 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Политический истеблишмент США не хочет, чтобы бывший глава Белого дома Дональд Трамп оказался в тюрьме, так как это создаст опасный прецедент, считает американист Сергей Судаков. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА Регнум.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Ранее стало известно, что Трампа призвали добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где он будет формально арестован.

Как полагает Судаков, на сегодняшний день США перешли определённые красные линии, но не до такой степени, чтобы отправить бывшего главу государства в тюрьму.

«Дело в том, что, согласно положению о президенте и бывшем президенте, если Трамп будет арестован и отправлен в тюрьму, то это означает, что он должен находиться при постоянном наличии там секретной службы. То есть, по большому счёту, с ним тюрьме должны одновременно сидеть ещё как минимум 16 человек», — сказал Судаков.

Кроме того, если Трамп сядет в тюрьму по выдвинутым против него обвинениям, то его защита автоматически начнёт искать свидетелей, которые смогут доказать, что выборы 2020 года были фальсифицированы, что им платили деньги и что они участвовали в избирательных «каруселях». А это автоматически очень сильно ударит по избирательной системе США.

«Поэтому я не думаю, что в ходе выборов 2024 года Трамп будет вести избирательную кампанию из тюрьмы. Именно поэтому истеблишмент пытается его максимально запугать, чтобы он отказался от выборов 2024 года», — сказал американист.

Также Судаков призвал не забывать, что в США существует полноценное прецедентное англосаксонское право, и если один раз создать такой прецедент, то следующим, кого арестуют, будет Байден (если он ещё будет жив). Его также могут посадить в тюрьму. Вот поэтому истеблишмент не пойдёт на заключение Трампа в тюрьму.

Американист констатировал, что на предстоящих выборах президента США Трамп для республиканцев — это наилучший кандидат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что офис шерифа округа Фултон (штат Джорджия) распространил заявление, что экс-президент США Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны до 25 августа добровольно явиться в тюрьму на Райс-стрит, где пройдут формальную процедуру ареста. Оная подразумевает, что их обыщут, сфотографируют, а также дактилоскопируют.

До этого большое жюри предъявило обвинения Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года. Обвинения состоят из 13 пунктов, в числе которых нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов. Вместе с Трампом американская юстиция обвиняет его бывшего адвоката Руди Джулиани и его экс-помощника, а также бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.

В свою очередь Трамп пообещал 21 августа представить детальный и «неопровержимый» доклад о фальсификации итогов президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году. Бывший глава Белого дома уверен, что на основании этого документа все обвинения против него должны снять.

Ранее суд запретил Трампу предавать общественности «чувствительную информацию» по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.